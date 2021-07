Giustizia, al via raccolta firme per referendum Lega-Radicali: “A Bergamo già 450” (Di sabato 3 luglio 2021) Al via la raccolta delle firme per i referendum sulla Giustizia targati Lega-Radicali, insieme a Forza Italia e Udc. Gli obiettivi sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, Giustizia giusta e equo processo per tutti, spiegano i promotori del comitato bergamasco. Nel merito, i sei quesiti che vogliono portare in cabina elettorale sono sul tema della riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino per tutelare ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) Al via ladelleper isullatargati, insieme a Forza Italia e Udc. Gli obiettivi sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti,giusta e equo processo per tutti, spiegano i promotori del comitato bergamasco. Nel merito, i sei quesiti che vogliono portare in cabina elettorale sono sul tema della riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino per tutelare ...

