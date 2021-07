Giulia De Lellis: “Le creme solari 50, 30 e 20 proteggono tutte allo stesso modo. Solo che hanno durate diverse” – Video (Di sabato 3 luglio 2021) “L’altro giorno do la protezione 50 a Ludo e mi fa ‘no la 50 protegge troppo non mi abbronzo preferisco mettere la 30’. In realtà la 50, la 30 e la 20 proteggono tutte allo stesso modo, Solo che la 50 dura di più, la 30 meno, la 20 ancora meno, la 15 ve la dovete mettere ogni 2 ore. Non cambia nulla semplicemente se prendete la 50 ve la dovete mettere meno volte durante la giornata“. Così Giulia De Lellis in alcune storie Instagram ha spiegato la “differenza” tra i vari solari. Già qualche mese fa, all’interno della casa del Grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) “L’altro giorno do la protezione 50 a Ludo e mi fa ‘no la 50 protegge troppo non mi abbronzo preferisco mettere la 30’. In realtà la 50, la 30 e la 20che la 50 dura di più, la 30 meno, la 20 ancora meno, la 15 ve la dovete mettere ogni 2 ore. Non cambia nulla semplicemente se prendete la 50 ve la dovete mettere meno volte durante la giornata“. CosìDein alcune storie Instagram ha spiegato la “differenza” tra i vari. Già qualche mese fa, all’interno della casa del Grande ...

Advertising

sheepslut : devi fallire subito giulia de lellis - andromedua : giulia de lellis è la persona più stupida del mondo io vicino a lei sembro quasi intelligente - EmilyPennimans : Quello che ha scritto Giulia de lellis è tendenzialmente vero anche se scritto male but y'all aint ready for this conversation - michelaa601 : io continuo a non capire il motivo per cui Giulia De Lellis abbia così tanti followers, davvero vorrei arrivare a capire le sua doti - artvhazza : giulia de lellis devi stare zitta porca troia su cose che non sai -