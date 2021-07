Giocatori inginocchiati, Ruggeri: “Razzismo è solo battaglia di moda” (Di sabato 3 luglio 2021) Casale Monferrato, 3 giu – Enrico Ruggeri ci ha abituati da sempre a dichiarazioni controcorrente, che siano sulla gestione della pandemia, sul sessismo o sul politicamente corretto. Ospite al Festival di CulturaIdentità a Casale Monferrato, complice la partita Belgio-Italia che ha visto i nostri calciatori inginocchiati per il Black Lives Matter, l’autore de Il Mare d’inverno dice la sua su questa battaglia à la page, talmente comoda da essere inoffensiva. Ruggeri: “Ci sono mille cose per cui inginocchiarsi” Intervistato da Edoardo Sylos Labini di CulturaIdentità, Enrico Ruggeri commenta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 luglio 2021) Casale Monferrato, 3 giu – Enricoci ha abituati da sempre a dichiarazioni controcorrente, che siano sulla gestione della pandemia, sul sessismo o sul politicamente corretto. Ospite al Festival di CulturaIdentità a Casale Monferrato, complice la partita Belgio-Italia che ha visto i nostri calciatoriper il Black Lives Matter, l’autore de Il Mare d’inverno dice la sua su questaà la page, talmente coda essere inoffensiva.: “Ci sono mille cose per cui inginocchiarsi” Intervistato da Edoardo Sylos Labini di CulturaIdentità, Enricocommenta ...

