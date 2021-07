Gigi Riva entra nell’Olimpo degli eroi nazionali col nuovo film di Riccardo Milani (Di sabato 3 luglio 2021) di Ilaria Muggianu Scano Mentre l’Italia tutta è concentrata sull’avventura europea degli Azzurri di Mancini, non manca chi riserva attenzione anche al calcio storico e ai suoi protagonisti assoluti, uno su tutti Gigi Riva. Da qui nasce la scelta di Riccardo Milani, reduce dalle ultime fatiche del sequel di Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto, pluripremiato film sui neo Giulietta-Cortellesi di Bastogi e Romeo-Albanese dei Parioli. Milani dichiara: “Raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) di Ilaria Muggianu Scano Mentre l’Italia tutta è concta sull’avventura europeaAzzurri di Mancini, non manca chi riserva attenzione anche al calcio storico e ai suoi protagonisti assoluti, uno su tutti. Da qui nasce la scelta di, reduce dalle ultime fatiche del sequel di Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto, pluripremiatosui neo Giulietta-Cortellesi di Bastogi e Romeo-Albanese dei Parioli.dichiara: “Raccontarevuol dire anche raccontare un pezzo importante della ...

