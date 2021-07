Giappone, 20 persone disperse dopo una frana ad Atami (Di sabato 3 luglio 2021) Venti persone sono disperse nel centro del Giappone dopo una grande frana che ha colpito la città di Atami in seguito alle precipitazioni violente di questi giorni. I video diffusi sui social media ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Ventisononel centro deluna grandeche ha colpito la città diin seguito alle precipitazioni violente di questi giorni. I video diffusi sui social media ...

