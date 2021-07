Gianni Morandi, il dettaglio non passa inosservato: ci avete fatto caso? (Di sabato 3 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi pratica l’allegria con un nuovo scatto incredibile. Quel dettaglio non passa inosservato: un fan è piuttosto attento Gianni Morandi è uno dei cantanti simbolo della musica italiana. Amatissimo dal pubblico, l’eterno ragazzo ha trovato una nuova ed immensa popolarità sui social network e in particolare su Instagram e Facebook, dove con i suoi celebri Leggi su youmovies (Di sabato 3 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.pratica l’allegria con un nuovo scatto incredibile. Quelnon: un fan è piuttosto attentoè uno dei cantanti simbolo della musica italiana. Amatissimo dal pubblico, l’eterno ragazzo ha trovato una nuova ed immensa popolarità sui social network e in particolare su Instagram e Facebook, dove con i suoi celebri

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PERSONAGGIO TV di tutti i tempi QUARTI… - k_tpo1 : RT @mao59: Buon sabato ???????????? Per poter vivere Bisogna amare tanto Così come fai tu Sento che Già che mi sorridi dentro Con quel tuo affe… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PERSONAGGIO TV di tutti i tem… - mao59 : Buon sabato ???????????? Per poter vivere Bisogna amare tanto Così come fai tu Sento che Già che mi sorridi dentro Con… - francesco19824 : Gianni Morandi - L'Allegria -