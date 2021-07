Advertising

zazoomblog : Gianluca Vacchi avete mai visto il bolide della sua ragazza? Rimarrete senza fiato - #Gianluca #Vacchi #avete… - RealCosimino2 : c'è il sosia di gianluca vacchi a mare va tutto bene - wombatpelucon : @tacopxs gianluca vacchi el sugar daddy - news_forlicesen : Anche la modella cesenate al party extra-lusso di Gianluca Vacchi. Intanto lancia il suo brand… - amira68173711 : @Beatrice011997 Credo Gianluca vacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

CesenaToday

L'influencer bolognese ha veramente una vita privilegiata. E anche la donna al suo fianco non è proprio da meno.è un noto imprenditore e influencer. Al momento, il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta più di 20 milioni di followers . Dopo aver conseguito il diploma di laurea, decide di ...la vera e propria star di Instagram,. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, l'imprenditore, oltre che essere solito a comunicare con i suoi sostenitori, non perde mai occasione di poter mostrare loro la sua vita. ...Si va da poche centinaia di euro fino a oltre 10mila per i volti più conosciuti. A rivelarlo la società di strategia digitale DeRev ...A godersi la serata anche la modella cesenate Beatrice Bozzuto che non si è fatta mancare qualche selfie con vip d'eccezione come Eros Ramazzotti ...