Gazzetta: il nome nuovo per il centrocampo è Grillitsch dell'Hoffenheim (Di sabato 3 luglio 2021) La partenza di Tiemoué Bakayoko ha creato un vuoto a centrocampo che Cristiano Giuntoli dovrà riempire intervenendo sul mercato. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport riporta che oltre a Berge, Thorsby e Basic si valuta anche Florian Grillitsch, calciatore classe 1995 di proprietà dell'Hoffenheim, che si è messo in mostra agli Europei con la maglia dell'Austria. La valutazione è di circa 18 milioni di euro ma il suo contratto ha scadenza nel 2022 e questo potrebbe permettere al Napoli di acquistarlo per un prezzo dimezzato. Prosegue dunque il monitoraggio che porterà con ogni probabilità ad un acquisto nelle ...

