Gabriel Jesus come De Jong: calcio volante e rosso contro il Cile – VIDEO

Gabriel Jesus protagonista di un orribile fallo contro il Cile: calcio volante in testa a Mena ed espulsione sacrosanta – VIDEO Il Brasile accede alle semifinali della Copa America grazie alla vittoria contro il Cile di Arturo Vidal. Basta il gol dell'ex Milan Lucas Paquetà per portare i verde oro allo scontro con il Perù di Lapadula. Protagonista in negativo della gara Gabriel Jesus che colpisce Mena con un calcio volante alla testa.

