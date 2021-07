Furto nel negozio di scarpe: la denuncia del proprietario (Di sabato 3 luglio 2021) Giovedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati avvicinati dal titolare di un negozio per ... Leggi su napolitoday (Di sabato 3 luglio 2021) Giovedì mattina gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati avvicinati dal titolare di unper ...

Advertising

fattoquotidiano : Il ministro Dario Franceschini finanzia grandi mostre (18 milioni al Colosseo). Intanto, luoghi di culto secolari m… - SoniaLaVera : RT @tribuna_treviso: Il ragazzo padovano di 23 anni si era tuffato nel Brenta per fuggire dopo un furto al market. A un mese dalla tragedia… - tex973 : RT @LordGalurd: Nel calcio il furto più grande è Corea del Sud Vs Italia del 2002, al secondo posto troviamo la Scarpa d’Oro a Immobile #Be… - nuova_venezia : Il ragazzo padovano di 23 anni si era tuffato nel Brenta per fuggire dopo un furto al market. A un mese dalla trage… - avv_procopio : RT @tribuna_treviso: Il ragazzo padovano di 23 anni si era tuffato nel Brenta per fuggire dopo un furto al market. A un mese dalla tragedia… -