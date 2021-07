Foto – Insigne trascina l’Italia in semifinale, l’Allianz Arena col tricolore (Di sabato 3 luglio 2021) l’Allianz Arena di Monaco si colora con la bandiera dell’Italia. La squadra di Roberto Mancini batte il Belgio e vola in semifinale. I bellissimi gol di Barella e Insigne (votato Mvp e con pagelle super) hanno portato alla vittoria gli azzurri. Non era facile vincere con il Belgio, squadra con grandissime individualità che però non riesce ancora concretizzare una vittoria. Alla fine della partita tra Italia e Belgio il bellissimo impianto dell’Allianz Arena si è dipinto con la bandiera tricolore dell’Italia: verde, bianco e rosso, per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021)di Monaco si colora con la bandiera del. La squadra di Roberto Mancini batte il Belgio e vola in. I bellissimi gol di Barella e(votato Mvp e con pagelle super) hanno portato alla vittoria gli azzurri. Non era facile vincere con il Belgio, squadra con grandissime individualità che però non riesce ancora concretizzare una vittoria. Alla fine della partita tra Italia e Belgio il bellissimo impianto delsi è dipinto con la bandieradel: verde, bianco e rosso, per ...

Advertising

petiteyildiz : @fixedforseries8 Ma ho scritto una stronzata come sempre ahhahahha poi sono entrata su instagram e ho cominciato a… - MaggicaPolly : @matteomaggi87 @scintilla_rm c’era Insigne e in una foto ho visto Mertens. E manco mezza parola a fine partita da a… - ichitaka84 : @EURO2020 Quello in foto non è Insigne - R1VER0AD_ : ed è con questa foto di Insigne che mi vieni in mente te @wallsxnoe - 0nly_the_br4v3 : ok mi sono quasi ripresa dal gol di Barella ora mancano solo -il bacio di Tom e Zendaya -foto di Louis -il gol di I… -