Forzano il bar | rubano alcolici ma si fermano a dormire sui lettini Presi al mattino | sono della baby gang di piazza Redi

(Di sabato 3 luglio 2021) PESARO - Volti noti, ragazzi già più volte fermati e redarguiti per vandalismi, furti, aggressioni. Già colpiti da Daspo e avviso orale, ma continuano a far parlare di sé. Due giovani...

All'alba il gestore dello stabilimento balneare li ha trovati addormentati e soprattutto ha visto cosa era successo al. Così ha chiamato la polizia e una pattuglia della squadra volante è ...A quanto pare nessuno, nei luoghi in cui il 71enne ha fatto tappa, tra cui une un istituto bancario, si accorto di niente. Il pensionato era stato incaricato - a titolo di amicizia - di ...PESARO - Volti noti, ragazzi già più volte fermati e redarguiti per vandalismi, furti, aggressioni. Già colpiti da Daspo e avviso orale, ma continuano a far parlare di ...