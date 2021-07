Formula 1 - Hamilton rimarrà alla Mercedes fino al 2023 (Di sabato 3 luglio 2021) Lewis Hamilton e la Mercedes continueranno a correre insieme almeno fino alla fine del 2023. Il sette volte campione del mondo ha firmato un prolungamento del contratto di altri due anni: l'annuncio è arrivato a sorpresa in Austria, in terra nemica, e non è da escludere che qualche altra sorpresa potrebbe giungere in Inghilterra tra due settimane, con George Russell che è sempre più vicino a essere il suo compagno di squadra per il 2022. Una partnership di successo. "Difficile pensare che siano passati già nove anni insieme a questo incredibile team e sono entusiasta di continuare la nostra partnership per ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 luglio 2021) Lewise lacontinueranno a correre insieme almenofine del. Il sette volte campione del mondo ha firmato un prolungamento del contratto di altri due anni: l'annuncio è arrivato a sorpresa in Austria, in terra nemica, e non è da escludere che qualche altra sorpresa potrebbe giungere in Inghilterra tra due settimane, con George Russell che è sempre più vicino a essere il suo compagno di squadra per il 2022. Una partnership di successo. "Difficile pensare che siano passati già nove anni insieme a questo incredibile team e sono entusiasta di continuare la nostra partnership per ...

