Fisco | Cgia | quasi 9 euro su 10 vanno allo Stato centrale

(Di sabato 3 luglio 2021) Sebbene oltre la metà della spesa pubblica italiana1 sia in capo a Regioni ed enti locali, le tasse degli italiani continuano in massima parte a confluire nelle casse dello. Nel 2019, ...

Advertising

vivere_sardegna : Fisco, Cgia: quasi 90% del gettito nelle casse dello Stato centrale - Gemelli_Amber : FISCO - fisco24_info : Cgia, quasi 9 euro su 10 prelevati dallo Stato centrale: Nonostante metà spesa pubblica sia in capo a Regioni-enti… - cagliaripad : Fisco, Cgia: quasi 90% del gettito nelle casse dello Stato centrale - Ad10000follower : Fisco: Cgia, quasi 9 euro su 10 prelevati dallo Stato centrale -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Cgia

A segnalarlo è l'Ufficio studi della. Le Amministrazioni locali, che gestiscono una quota di spesa pubblica superiore a quella delle Amministrazioni centrali in virtù del trasferimento di ...A segnalarlo è l'Ufficio studi della. Uno squilibrio, quello tra entrate e centri di spesa , ... Subito l'autonomia per abbassare il peso delA fronte del risultato emerso da questa ...Indagine CGIA di Mestre: il 90% delle tasse finisce allo Stato centrale, per Regioni ed enti locali serve la legge sull’autonomia differenziata Sebbene oltre la metà della spesa pubblica italiana1 sia ...La Cgia fa l'esempio con l'anno fiscale del 2019, che ha visto confluire nelle casse degli enti locali il 15,6% del gettito ...