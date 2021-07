Finisce sotto accusa la gestione Bonafede. Ecco tutte le ombre dell'ex Guardasigilli che ha creato conte. (Di sabato 3 luglio 2021) Il grillino bolla come "totalmente false" le ricostruzioni che lo accusano. Ma il suo Dap era informato e lui non chiese indagini. Un'ombra sull'ex ministro, come quella di avere cercato di rallentare l'inchiesta sul figlio di Grillo, Ciro. Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Il grillino bolla come "totalmente false" le ricostruzioni che lono. Ma il suo Dap era informato e lui non chiese indagini. Un'ombra sull'ex ministro, come quella di avere cercato di rallentare l'inchiesta sul figlio di Grillo, Ciro.

