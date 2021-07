Finisce sotto accusa la gestione Bonafede. Ecco tutte le ombre dell'ex Guardasigilli che ha creato Conte (Di sabato 3 luglio 2021) Il grillino bolla come "totalmente false" le ricostruzioni che lo accusano. Ma il suo Dap era informato e lui non chiese indagini. Un'ombra sull'ex ministro, come quella di avere cercato di rallentare l'inchiesta sul figlio di Grillo, Ciro. Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Il grillino bolla come "totalmente false" le ricostruzioni che lono. Ma il suo Dap era informato e lui non chiese indagini. Un'ombra sull'ex ministro, come quella di avere cercato di rallentare l'inchiesta sul figlio di Grillo, Ciro.

Advertising

Pietro_Otto : RT @noitre32: Usa sotto choc, bambina fa la volontaria per il vaccino Pfizer: finisce in sedia a rotelle, intubata e senza memoria: https:/… - MxlgPatitucci : @Drake66010832 @RobertoBurioni @LucMmontagnier @MatteoBassetti1 La prova è una: non sappiamo gli effetti a lungo te… - obisettantadue : RT @viaggrego: #Usa sotto #shock , #bambina fa la #volontaria per il #Vaccino #Pfizer: finisce in #sedia a rotelle, #intubata e senza memor… - NinaAsia90 : RT @noitre32: Usa sotto choc, bambina fa la volontaria per il vaccino Pfizer: finisce in sedia a rotelle, intubata e senza memoria: https:/… - noitre32 : Usa sotto choc, bambina fa la volontaria per il vaccino Pfizer: finisce in sedia a rotelle, intubata e senza memori… -