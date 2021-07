FIFA 22 Teaser Trailer in arrivo a breve?

(Di sabato 3 luglio 2021) Electronic Arts presenterà ufficialmente22 durante l’evento EA Play Live del 22 luglio ma stando ad alcuni rumors un primopotrebbe essere rilasciato a! Ad alimentare queste voci sono stati due noti insiders brasiliani, da anni conosciuti per aver fornito in anticipo informazioni sempre molto attendibili che con alcuni post su L'articolo proviene da FUT Universe.

Lo show in streaming organizzato dal publisher di giochi come21 , promette infatti di essere ... neanche sotto forma di breve. Nonostante entrambi i giochi (specie il secondo) siano ben ...FUT è descritto come la pietra angolare dell'esperienza, con EA che vuole portare la maggior parte dei giocatori verso questa modalità, utilizzando la messaggistica attiva e itrailer. ...Annuncio di FIFA 22 da parte di EA Sports e primo "teaser trailer" in arrivo MOLTO PRESTO? Ecco le ultime informazioni!BioWare non presenterà purtroppo nessuno dei suoi progetti durante l'evento EA Play 2021, atteso alla fine di questo mese.