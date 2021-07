FIFA 21 | Estesa la FUT Champions Weekend League del 2 Luglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Con una nota ufficiale EA Sports ha comunicato che a causa dei problemi tecnici riscontrati nella giornata di sabato 3, la FUTè statadi 24 ore. Il nuovo termine della competizione in questione è previsto per le ore 9:00 di Martedi 62021. “Ciao a tutti, abbiamo prolungato ladi 24 ore su tutte le piattaforme a causa dei problemi di connettività riscontrati nelle ultime ore.”, questo il tweet divulgato dalla software house canadese. Ricordiamo che la FUT...

