Festa Mancini dopo la vittoria col Belgio: «Siamo stati straordinari» (Di sabato 3 luglio 2021) Il ct della Nazionale: «Mi godo la vittoria poi si pensa alla Spagna». Donnarumma e Bonucci: «Pronti a sognare» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 3 luglio 2021) Il ct della Nazionale: «Mi godo lapoi si pensa alla Spagna». Donnarumma e Bonucci: «Pronti a sognare»

Advertising

paola_cigna : Oltre che di ''vile servaggio''. Questa squadretta della festa dell'UNITA' non è più la nazionale italiana. Mancini… - Dalla_SerieA : Italia, Mancini: “Spinazzola? L’infortunio sembra grave. Non lo meritava, stava giocando splendidamente” -… - FIRSTonlineTwit : “Abbiamo meritato di vincere, siamo stati straordinari nel gioco – il commento di Mancini -.” - sportli26181512 : Festa azzurra, l'Italia scende in piazza. E l'Arena di Monaco diventa tricolore FOTO: L'Italia di Mancini continua… - kboumediene1 : questa squadra Azzurra 2021 è una festa e un omaggio al calcio! Bravissimo al signor Mancini #BelgioItalia -