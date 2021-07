Ferrari: nuova ala posteriore a cucchiaio per il weekend (Di sabato 3 luglio 2021) La Ferrari ha presentato una nuova ala posteriore in occasione del gran premio d’Austria. L’ala però non è l’unico aggiornamento su cui il team ha lavorato durante le prime due sessioni di libere. GP Austria: Mercedes è davanti nelle FP2, ma è vera gloria? Ferrari: perché portare una nuova ala posteriore? La Ferrari vuole migliorare a tutti i costi la prestazione in qualifica per poter puntare a traguardi ambiziosi durante la gara. Ecco perché la scuderia del “cavallino rampante” ha deciso di portare nel secondo weekend austriaco della stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Laha presentato unaalain occasione del gran premio d’Austria. L’ala però non è l’unico aggiornamento su cui il team ha lavorato durante le prime due sessioni di libere. GP Austria: Mercedes è davanti nelle FP2, ma è vera gloria?: perché portare unaala? Lavuole migliorare a tutti i costi la prestazione in qualifica per poter puntare a traguardi ambiziosi durante la gara. Ecco perché la scuderia del “cavallino rampante” ha deciso di portare nel secondoaustriaco della stagione ...

