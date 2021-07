Federico Bernardeschi, la telefonata sull’aereo dopo la partita Italia-Belgio (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia batte il Belgio 2-1 e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna. Gli azzurri si impongono grazie ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo. Ai ‘diavoli rossi’ non basta la rete di Lukaku su rigore prima dell’intervallo. Grande festa per la nazionale di Mancini al triplice fischio. Unica nota stonata l’infortunio di Spinazzola, che lascia il campo in lacrime e in barella. Gli azzurri con Chiellini e Chiesa nella formazione di partenza, mentre i ‘diavoli rossi’ recuperano De Bruyne ma non Eden Hazard, che non va nemmeno in panchina. Prima del fischio d’inizio, le due nazionali si sono inginocchiate. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) L’batte il2-1 e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna. Gli azzurri si impongono grazie ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo. Ai ‘diavoli rossi’ non basta la rete di Lukaku su rigore prima dell’intervallo. Grande festa per la nazionale di Mancini al triplice fischio. Unica nota stonata l’infortunio di Spinazzola, che lascia il campo in lacrime e in barella. Gli azzurri con Chiellini e Chiesa nella formazione di partenza, mentre i ‘diavoli rossi’ recuperano De Bruyne ma non Eden Hazard, che non va nemmeno in panchina. Prima del fischio d’inizio, le due nazionali si sono inginocchiate. Il ...

Advertising

Gs06036 : RT @yoliebes: Eliminati da #Euro2020: Cristiano Ronaldo Romelu Lukaku Manuel Neuer Kylian Mbappè In semifinale: Federico Bernardeschi #It… - tzvikmister : @eliosalerno87 Federico Bernardeschi Euro 2021 highlights - asfaltatem1 : federico bernardeschi fa partire i cori dallo speaker di un aereo e veramente io dovrei star qui a litigare con la… - asfaltatem1 : il fatto è che federico bernardeschi è proprio felice, e a me sinceramente basta questo - CarloFagnani : RT @FlintCapitano: Federico Bernardeschi convocato per guidare i cori sull'aereo. CAPOLAVORO DEL MANCIO. -