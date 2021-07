Famosa conduttrice televisiva confessa | “Volevo morire | non prendevo in braccio mio figlio per non buttarmi dalla finestra”

(Di sabato 3 luglio 2021) Paola Perego è stata ospite a Belve, programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. La Perego ha affrontato differenti argomenti di cui alcuni molto delicati: la sofferenza causata dalle crisi di panico, il dolore, la voglia di farla finita. Queste le sue parole: Mi chiamavano algida perchéi farmaci per gli attacchi di panico. Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto uncontro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia diun dolore fisico che fosse riconosciuto dai medici, che ...

