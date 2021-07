Fallimento cashback: il capriccio grillino ci è costato 4,5 miliardi (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug – Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, il governo mette (per ora) la parola fine sul cashback. La misura viene sospesa per sei mesi, con la promessa di essere rivista per poi – forse – tornare con l’inizio del 2022. Si conclude così, a solo un semestre di distanza dal suo varo, l’esperimento che voleva essere (insieme all’altra ridicolaggine della Lotteria degli scontrini) una colonna portante del “Piano Italia cashless”. Lasciando a noi un bilancio che ci parla di una perdita secca miliardaria. Con la sospensione del cashback il governo punta a recuperare almeno 1,5 miliardi che saranno dirottati, fra le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug – Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, il governo mette (per ora) la parola fine sul. La misura viene sospesa per sei mesi, con la promessa di essere rivista per poi – forse – tornare con l’inizio del 2022. Si conclude così, a solo un semestre di distanza dal suo varo, l’esperimento che voleva essere (insieme all’altra ridicolaggine della Lotteria degli scontrini) una colonna portante del “Piano Italia cashless”. Lasciando a noi un bilancio che ci parla di una perdita secca miliardaria. Con la sospensione delil governo punta a recuperare almeno 1,5che saranno dirottati, fra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Fallimento cashback Rimborso cashback: Draghi fa slittare tutto! Cosa succede? Nel paragrafo successivo si vedranno le prospettive future, ma resta da capire che il cashback ad oggi è un fallimento . Probabilmente più nei fatti che nel principio, almeno da quanto emerge dal ...

La fine del M5s poteva essere un'opportunità per la sinistra, invece è un problema All'origine della catena populista sta il fallimento finale del sistema politico - istituzionale ... l'antiparlamentarismo, il carismatismo volgare e straccione, il reddito di cittadinanza, il cashback,...

Fallimento cashback: il capriccio grillino ci è costato 4,5 miliardi Il Primato Nazionale Rimborso cashback: Draghi fa slittare tutto! Cosa succede? Il cashback sembra non essere più nelle priorità di Mario Draghi e del suo Governo: perché? Vediamo anche cosa succede ora e cosa si prevede per il 2022.

Cashback addio? Satispay rilancia: piccoli incentivi per grandi cambiamenti L'azienda specializzata in pagamenti elettronici ha deciso di continuare in autonomia il programma che premia le spese digitali nei negozi fisici. Il programma, molto simile a quello di Stato, è riser ...

