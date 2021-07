F1, ufficiale: Lewis Hamilton rinnova con Mercedes sino al 2023 (Di sabato 3 luglio 2021) Lewis Hamilton e Mercedes proseguiranno insieme. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha rinnovato con la propria scuderia e sarà ancora in pista per altri due anni. Il britannico ha firmato sino al 2023 e sarà dunque protagonista per almeno altre due stagioni in cui cambieranno anche i regolamenti della Formula 1. Ecco il video dell’annuncio della Mercedes. He’s staying… @LewisHamilton pic.twitter.com/bDaHhlP8Iv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021)proseguiranno insieme. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 hato con la propria scuderia e sarà ancora in pista per altri due anni. Il britannico ha firmatoale sarà dunque protagonista per almeno altre due stagioni in cui cambieranno anche i regolamenti della Formula 1. Ecco il video dell’annuncio della. He’s staying… @pic.twitter.com/bDaHhlP8Iv —-AMG PETRONAS F1 Team (@AMGF1) July 3, 2021 SportFace.

Advertising

samucapi64 : RT @Gianludale27: Ufficiale: Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes per altre due stagioni #F1 - F1inGenerale_ : F1 | Ufficiale – Lewis Hamilton rinnova con Mercedes: “Ancora tanto da fare insieme” - CCokina12 : RT @Gianludale27: Ufficiale: Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes per altre due stagioni #F1 - Wolviesix : RT @Gianludale27: Ufficiale: Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes per altre due stagioni #F1 - giuliettamazzo : RT @Gianludale27: Ufficiale: Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con la Mercedes per altre due stagioni #F1 -