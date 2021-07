F1, Lewis Hamilton prolunga il suo rapporto con la Mercedes! Rinnovo per altri 2 anni per l’inglese (Di sabato 3 luglio 2021) Lo avevano promesso, quest’anno l’attesa per il Rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes non si sarebbe protratta a lungo come nell’occasione attuale (con la firma giunta ad un solo mese dal via della stagione 2021). Toto Wolff, team principal del team di Brackley, aveva anche scherzato sulla possibilità che sarebbe stato dato l’annuncio a Monza. Invece, la conferma è arrivata già oggi: Lewis Hamilton si lega a Mercedes per altri due anni. Ecco, dunque, la notizia che va a scuotere tutto il mondo della Formula Uno. Nessuna idea di ritiro, nessun cambio di casacca. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Lo avevano promesso, quest’anno l’attesa per ildicon la Mercedes non si sarebbe protratta a lungo come nell’occasione attuale (con la firma giunta ad un solo mese dal via della stagione 2021). Toto Wolff, team principal del team di Brackley, aveva anche scherzato sulla possibilità che sarebbe stato dato l’annuncio a Monza. Invece, la conferma è arrivata già oggi:si lega a Mercedes perdue. Ecco, dunque, la notizia che va a scuotere tutto il mondo della Formula Uno. Nessuna idea di ritiro, nessun cambio di casacca. Il ...

