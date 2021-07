F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Austria: Vettel penalizzato! Cosa cambia? E le Ferrari… (Di sabato 3 luglio 2021) La griglia di partenza del GP di Austria 2021 è cambiata diverse ore dopo la conclusione delle qualifiche. Lo schieramento ha subito una modifica importante in seguito alla penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel: l’alfiere della Aston Martin è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostruito Fernando Alonso durante il Q2. Il tedesco è così scivolato dall’ottava all’undicesima posizione e domani scatterà dalla sesta fila. A beneficiare di questo provvedimento sono stati tre piloti. George Russell balza in ottava piazzola al volante della sua Williams, Lance Stroll sale in nona piazza con l’altra Aston Martin, Carlos ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Ladidel GP di Austria 2021 èta diverse ore dopo la conclusione delle qualifiche. Lo schieramento ha subito una modifica importante in seguito alla penalizzazione inflitta a Sebastian: l’alfiere della Aston Martin è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostruito Fernando Alonso durante il Q2. Il tedesco è così scivolato dall’ottava all’undicesima posizione e domani scatterà dalla sesta fila. A beneficiare di questo provvedimento sono stati tre piloti. George Russell balza in ottava piazzola al volante della sua Williams, Lance Stroll sale in nona piazza con l’altra Aston Martin, Carlos ...

