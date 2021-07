(Di sabato 3 luglio 2021) Se Lando Norris merita il premio “Oscar” di giornata per il secondo posto conquistato al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, un encomio di pari livello lo merita ampiamente anche. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il giovane talento inglese ha conquistato un sensazionale nono posto con la sua Williams. Un risultato sorprendente ma assolutamente meritato per il ventitreenne nativo di King’s Lynn, che sottolinea ancora una volta le qualità che, con molta probabilità, lo porteranno nel 2022 a sedersi in una Mercedes al fianco del “Re Nero” Lewis Hamilton. Rimanendo al ...

Advertising

OA_Sport : #F1, George #Russell: “Una qualifica straordinaria! Domani i punti saranno l’obiettivo minimo” #AustrianGP - FormulaPassion : #F1 | Le parole di Charles Leclerc subito dopo l'eliminazione nel Q2 dell'#AustrianGP - sofi394 : RT @thevscientist: Che qualifica di George Russell nonostante la macchina che si ritrova (anche se migliorata rispetto agli anni precedenti… - _Sapphire_Girl : RT @megalomaxi92: George Russell finalmente riesce a centrare il Q3. Con una Williams. Con gomma media. Buttando fuori entrambe le Ferrari.… - lightsovt : RT @thevscientist: Che qualifica di George Russell nonostante la macchina che si ritrova (anche se migliorata rispetto agli anni precedenti… -

Ultime Notizie dalla rete : George Russell

La Gazzetta dello Sport

Quinta fila pere Lance Stroll. {agg. di Stefano Belli} GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Verstappen in pole position, Norris 2°! DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP AUSTRIA: NIENTE Q3 PER ...(Williams) +0'871 10. Lance Stroll (Aston Martin) +0'898 Fila 6: 11. Carlos Sainz (Ferrari) 12. Charles Leclerc (Ferrari) Fila 7: 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 14. Fernando Alonso (...Se Lando Norris merita il premio "Oscar" di giornata per il secondo posto conquistato al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, un enco ...Non brilla la Mercedes che occupa solo la seconda e terza fila, rispettivamente con Hamilton e Bottas. La Williams di George Russell “batte” le due Ferrari di Sainz e Leclerc entrando per la prima ...