Europei: Spinazzola 'gruppo super, sogno azzurro continua' (Di sabato 3 luglio 2021) "Purtroppo sappiamo tutti com'è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile". E' il messaggio sui social di Leonardo Spinazzola dopo la lesione del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) "Purtroppo sappiamo tutti com'è andata ma il nostroe con questo grandenulla è impossibile". E' il messaggio sui social di Leonardodopo la lesione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Spinazzola Europei: Spinazzola 'gruppo super, sogno azzurro continua' "Purtroppo sappiamo tutti com'è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile". E' il messaggio sui social di Leonardo Spinazzola dopo la lesione del tendine d'Achille rimediata nel secondo tempo della gara con il Belgio. "Io vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro" ha aggiunto il terzino dell'Italia e ...

Italia, Spinazzola lascia il ritiro e va a Roma per effettuare gli esami ...contro il Belgio nei quarti di finale degli Europei. Ieri i primi segni clinici avevano indicato una lesione al tendine di Achille sinistro. IL MESSAGGIO - Sul suo profilo Instagram , Spinazzola ...

