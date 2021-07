Europei | Mancini | ' Ero sicuro che avremmo fatto una grande partita

(Di sabato 3 luglio 2021) "Eroche avrebberouna, li ringrazio per quello che hanno". Lo ha detto Roberto, riferendosi ai suoi giocatori, dopo la vittoria contro il Belgio per 2 a 1. "...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Mancini

... a questo punto, per la nostra nazionale, e possiamo davvero pensare di vincerli, questi. ... Roberto, giunto alla trentaduesima gara consecutiva senza sconfitte, ha costruito una squadra ..."Ero sicuro che avrebbero fatto una grande partita, li ringrazio per quello che hanno fatto". Lo ha detto Roberto, riferendosi ai suoi giocatori, dopo la vittoria contro il Belgio per 2 a 1. "Era importante fare una prestazione ad alto livello, ed e' venuta. Adesso ci godiamo questo momento e cerchiamo di ...L'Italia supera di misura nel risultato, ma non nel gioco, i favoriti del Belgio. Le reti di Barella e Insigne fanno volare un Paese intero a Londra dove si disputerà la semifinale con la Spagna. Al t ...'Ero sicuro che avrebbero fatto una grande partita, li ringrazio per quello che hanno fatto'. Lo ha detto Roberto Mancini, riferendosi ai ...