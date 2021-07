Europei, la delusione dei tifosi belgi dopo la sconfitta contro l'Italia (Di sabato 3 luglio 2021) delusione nei volti dei tifosi belgi dopo la sconfitta, ai quarti di finale, per 2 a 1 contro l'Italia di Mancini. 3 luglio 2021 Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021)nei volti deila, ai quarti di finale, per 2 a 1l'di Mancini. 3 luglio 2021

Advertising

Costanz00242134 : RT @natis_ita: Come la politica italiana è entrata anche nel calcio ,provo delusione ,provo sconforto , gli Europei non meritano di essere… - natis_ita : Come la politica italiana è entrata anche nel calcio ,provo delusione ,provo sconforto , gli Europei non meritano d… - Mediagol : Germania, la delusione di Gosens dopo l’eliminazione: “Ho trattenuto le lacrime” - AgataMirone : @Mark33846202 Fuori Insigne ..delusione di questi Europei.. - MikiAV8BHarrier : RT @AurelioGiansira: La Svizzera opta per i Lockheed Martin F-35 e per i Raytheon Patriot. Delusione per i concorrenti europei Typhoon, Gri… -