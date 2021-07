Europei | Iwobi Lega | ' Nazionale in ginocchio per BLM? Pensare a problemi reali delle persone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Laitaliana si è inginocchiata ieri con il Belgio in segno di solidarietà al Black Lives Matter. "Un gesto sul quale non è necessario centrare i riflettori. Che non vale la pena commentare con tutti iche nel nostro Paese abbiamo da risolvere". Lo dice all'Adnkronos il senatore leghista di origine nigeriana Tonied aggiunge: "E poi attenzione: parlare della vita umana va bene, ma non dei bianchi o dei neri. Perché la vita dei neri o dei bianchi ha lo stesso valore". "Dobbiamo occuparci della vita reale,. I politici devono unirsi per ...