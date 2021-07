Europei: delusione Belgio 'Italia troppo forte e intelligente' (Di sabato 3 luglio 2021) Ancora un appuntamento mancato, un colpo al cuore, una sconfitta dal retrogusto amaro: la stampa belga esprime così tutta la delusione di un intero Paese per il sogno di una scalata alla vetta del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Ancora un appuntamento mancato, un colpo al cuore, una sconfitta dal retrogusto amaro: la stampa belga esprime così tutta ladi un intero Paese per il sogno di una scalata alla vetta del ...

cjmimun : Europei: delusione Belgio 'Italia troppo forte e intelligente' - Costanz00242134 : RT @natis_ita: Come la politica italiana è entrata anche nel calcio ,provo delusione ,provo sconforto , gli Europei non meritano di essere… - natis_ita : Come la politica italiana è entrata anche nel calcio ,provo delusione ,provo sconforto , gli Europei non meritano d… - Mediagol : Germania, la delusione di Gosens dopo l’eliminazione: “Ho trattenuto le lacrime” - AgataMirone : @Mark33846202 Fuori Insigne ..delusione di questi Europei.. -

Ultime Notizie dalla rete : Europei delusione Europei: delusione Belgio 'Italia troppo forte e intelligente' Ancora un appuntamento mancato, un colpo al cuore, una sconfitta dal retrogusto amaro: la stampa belga esprime così tutta la delusione di un intero Paese per il sogno di una scalata alla vetta del calcio europeo che si è infranto a causa della sconfitta subita contro l'Italia. "L'Italia è stata troppo forte, intelligente e ...

Euro 2020, bimba tedesca piange in tribuna per la sconfitta della Germania: insultata in diretta Ha colpito molto l'immagine di una piccola bimba che piangeva abbracciata al papà al termine della partita di Euro 2020 tra Germania e Inghilterra giocata a Wembley, che ha visto trionfare proprio gli ...

