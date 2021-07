Europarlamentare Lega ironizza: “Vaccino rende liberi”. L’Auschwitz memorial risponde: “Declino morale” (Di sabato 3 luglio 2021) “‘La vaccinazione rende liberi’. Ricorda qualcosa? Se serve agevolo traduzione in tedesco”. Lo scrive su Twitter Francesca Donato Europarlamentare della Lega che ha ingaggiato una nuova battaglia contro la vaccinazione. La frase in tedesco è tristemente famosa: ‘arbeit macht frei’, il motto posto all’ingresso di numerosi campi di concentramento nazisti. L’Europarlamentare vorrebbe farsi gioco delle esternazioni del direttore del dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria della provincia di Trento, Antonio Ferro, che invitava al Vaccino i 5.500 operatori sanitari su 18 mila che ancora ... Leggi su tpi (Di sabato 3 luglio 2021) “‘La vaccinazione’. Ricorda qualcosa? Se serve agevolo traduzione in tedesco”. Lo scrive su Twitter Francesca Donatodellache ha ingaggiato una nuova battaglia contro la vaccinazione. La frase in tedesco è tristemente famosa: ‘arbeit macht frei’, il motto posto all’ingresso di numerosi campi di concentramento nazisti. L’vorrebbe farsi gioco delle esternazioni del direttore del dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria della provincia di Trento, Antonio Ferro, che invitava ali 5.500 operatori sanitari su 18 mila che ancora ...

