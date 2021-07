Euro 2021: il commovente coro azzurro per Leonardo Spinazzola infortunato sul volo di ritorno (Di sabato 3 luglio 2021) Durante il viaggio di ritorno Bernardeschi ha fatto arrivare a Spinazzola, gravemente infortunato, l'urlo irrefrenabile degli azzurri sull'aereo: 'Spina, Spina'. Un video postato sugli account social ... Leggi su today (Di sabato 3 luglio 2021) Durante il viaggio diBernardeschi ha fatto arrivare a, gravemente, l'urlo irrefrenabile degli azzurri sull'aereo: 'Spina, Spina'. Un video postato sugli account social ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2021 Italia, Florenzi scherza sul tiro a giro di Insigne Italia Tutte le notizie sulla squadra

Green Pass falsi e vaccini venduti sul web, l'operazione della Guardia di Finanza Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web fino a 130 euro. Il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza ha sequestrato 10 canali Telegram attraverso i quali venivano commercializzati i prodotti e ai quali si erano già ...

Europei 2021, record di autogol nella storia della competizione Sky Sport Euro 2020, chi ha vinto la partita dei ricavi La sfida è anche sui ricavi commerciali: Germania e Francia hanno fatto il pieno con gli sponsor, battendo Inghilterra e Italia Ma l'importo maggiore è andato all'Uefa: 172 milioni da sole 10 aziende ...

Il dolore di Spinazzola piomba sulla festa degli azzurri. Sospetta rottura del tendine di Achille Il terzino sinistro azzurro nelle fasi finali dell’incontro dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio si è accasciato ed è stato portato fuori dal campo in lacrime ...

