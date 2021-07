Euro 2020 Spinazzola supera De Bruyne | Chiellini blocca Lukaku Insigne tiro a giro da Pallone d’Oro

(Di sabato 3 luglio 2021) La vittoria contro il Belgio, impreziosita da una magia di Lorenzo, è una delle imprese più importanti della storia del calcio italiano.e compagni hanno battuto con pieno merito la formazione che guida il ranking UEFA. Una generazione di fenomeni quella sfidata dache ancora una volta resta fuori dal podio. La prestazione dell’Italia è stata perfetta in tutta i reparti. Gli uomini di Mancini , dopo la sofferta vittoria contro l’Austria, hanno messo in campo testa, gambe e cuore. Tutti hanno dato il meglio controe Detra i cinque migliori cinque calciatori ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - ReggioPress : Euro 2020, la Spagna piega la Svizzera solo ai rigori e vola in semifinale - ReggioPress : Euro 2020 Italia-Belgio, le ultimissime: Chiellini verso la maglia da titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... l'Allianz Arena di Monaco si tinge di tricolore - FOTO L'Italia di Roberto Mancini continua la sua marcia trionfale ad: battuto il Belgio nei quarti di finale per 1 - 2 con le reti di ...Dimmi che è vero, caro lettore. Dimmi che abbiamo battuto i primi del mondo, e lo sono da tre anni. Dimmi che siamo semifinalisti dell'Europeo, tra i primi quattro del Continente, noi che soltanto tre ...Poco più di 3,5 milioni all’Umbria per interventi sui beni culturali. Si tratta di una rimodulazione dei fondi 2019 e 2020 destinati al fondo per la tutela del patrimonio culturale su cui il governo, ...La nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini, in semifinale affronterà la Spagna di Luis Enrique che ha battuto nei quarti la Svizzera Dopo la splendida partita giocata dall’Italia a Monaco di Ba ...