Euro 2020 si trasferisce a Londra | la capitale della variante Delta | ora le partite a Wembley con 60mila spettatori | per la gioia della coppia Ceferin-Johnson e per le casse dell’Uefa

(Di sabato 3 luglio 2021) Ieri spagnoli e svizzeri a San Pietroburgo, in Russia, con l’epidemia di nuovo fuori controllo, circa 20mila casi e quasi 700 morti per un Paese che non ha voluto vaccinarsi. Oggi l’incubo degli inglesi a Roma, chissà quanti, se ne temevano 4mila, si spera molti meno dopo tutte le misure prese dal governo per scoraggiare la trasferta. Poi il gran finale, a, nell’epicentroche spaventa mezzo continente, con gli stadi pieni, nonostante tutto.2021 avanza a grandi falcate verso l’epilogo. Insieme ai contagi. Doveva essere il torneo ...

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - football_jagat : UEFA Euro 2020 Quarter final 3 #EURO2020 - acs_italia : RT @acs_italia: #RapportoAnnualeACS - Alessandro Monteduro: «ACS Italia nel 2020 ha ricevuto 5,29 milioni di euro in donazioni. 15.763 bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Festa grande in volo per gli azzurri dopo la vittoria contro il Belgio nei quarti di. Sull'aereo che nella notte ha riportato la nazionale di calcio da Monaco di Baviera in Italia, giocatori e staff hanno dato sfogo alla gioia per la semifinale conquistata e hanno cercato di ...L'attaccante argentino si sta allenando da solo a Miami e proprio in Florida ha incontrato il centrocampista del Manchester United, libero dopo l'eliminazione della Francia agli ottavi di. ...L'infortunio di Leonardo Spinazzola ha turbato la notte di gioia dell’Italia, uscita vincitrice dalla partita di Euro 2020 contro il Beglio, aggiudicandosi così la semifinale ...Tutti i giocatori di Italia e Belgio si sono inginocchiati contro il razzismo, prima del fischio di inizio del quarto di finale di Euro 2020.