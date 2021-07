Euro 2020, Repubblica Ceca-Danimarca: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 3 luglio 2021) Questo pomeriggio alle 18 si svolgerà l’incontro tra la Repubblica Ceca e la Danimarca, valido per i quarti di finale di Euro2020. Quello di stasera sarà il terzo incrocio nella competizione continentale tra le due squadre: in precedenza infatti, si sono affrontate nei quarti di finale di Euro 2004 e nella fase a girone di Euro 2000. In entrambi i casi vinsero i cechi. Ecco le ultime di Repubblica Ceca-Danimarca. La Repubblica Ceca è approdata ai quarti dopo aver battuto l’Olanda per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Questo pomeriggio alle 18 si svolgerà l’incontro tra lae la, valido per i quarti di finale di. Quello di stasera sarà il terzo incrocio nella competizione continentale tra le due squadre: in precedenza infatti, si sono affrontate nei quarti di finale di2004 e nella fase a girone di2000. In entrambi i casi vinsero i cechi. Ecco le ultime di. Laè approdata ai quarti dopo aver battuto l’Olanda per ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - FootballLov3ers : Spain vs Italy in the UEFA Euro 2020 Semi-Final ???? - GolDiTacco : Jaremcuk, da EURO 2020 al Milan? L’attaccante ucraino al centro del mercato rossonero -