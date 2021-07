Euro 2020, media: 500 tifosi inglesi da Dubai a Roma per evitare restrizioni (Di sabato 3 luglio 2021) Sono circa cinquecento i tifosi inglesi giunti a Roma dagli Emirati Arabi Uniti per la partita che l’Inghilterra giocherà questa sera all’Olimpico a Roma contro l’Ucraina per i quarti di finale. Lo scrive il Daily Mail parlando di biglietti aerei di andata e ritorno pagati 700 sterline. Ma non solo. Per aggirare le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, ovvero per evitare la quarantena e il test negativo per accadere allo stadio, i tifosi inglesi sono partiti anche dalla Svizzera, dalla Spagna, da Praga e dal Portogallo. Intanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Sono circa cinquecento igiunti adagli Emirati Arabi Uniti per la partita che l’Inghilterra giocherà questa sera all’Olimpico acontro l’Ucraina per i quarti di finale. Lo scrive il Daily Mail parlando di biglietti aerei di andata e ritorno pagati 700 sterline. Ma non solo. Per aggirare leimposte per contenere la diffusione del coronavirus, ovvero perla quarantena e il test negativo per accadere allo stadio, isono partiti anche dalla Svizzera, dalla Spagna, da Praga e dal Portogallo. Intanto ...

