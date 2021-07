Euro 2020 | media | 500 tifosi inglesi da Dubai a Roma per evitare restrizioni

Leggi su funweek

(Di sabato 3 luglio 2021) Sono circa cinquecento igiunti adagli Emirati Arabi Uniti per la partita che l’Inghilterra giocherà questa sera all’Olimpico acontro l’Ucraina per i quarti di finale. Lo scrive il Daily Mail parlando di biglietti aerei di andata e ritorno pagati 700 sterline. Ma non solo. Per aggirare leimposte per contenere la diffusione del coronavirus, ovvero perla quarantena e il test negativo per accadere allo stadio, isono partiti anche dalla Svizzera, dalla Spagna, da Praga e dal Portogallo. Intanto ...