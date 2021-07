Euro 2020, l’Allianz Arena si tinge dei colori dell’Italia in omaggio alla vittoria degli azzurri contro il Belgio (Di sabato 3 luglio 2021) Erano più di diecimila i tifosi italiani presenti ieri sera all’Allianz Arena, a Monaco, in occasione della sfida dell’Europeo contro il Belgio. E proprio per celebrare la vittoria sulla squadra di Lukaku, lo stadio della città di Monaco è stato illuminato con i colori della bandiera italiana. Un omaggio alla grande partita giocata contro i belgi che tra i tifosi italiani sui social ha subito fatto tornare in mente il mondiale del 2006 giocato proprio in Germania. Con il 2 a 1 contro i diavoli rossi, ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Erano più di diecimila i tifosi italiani presenti ieri sera al, a Monaco, in occasione della sfida dell’peoil. E proprio per celebrare lasulla squadra di Lukaku, lo stadio della città di Monaco è stato illuminato con idella bandiera italiana. Ungrande partita giocatai belgi che tra i tifosi italiani sui social ha subito fatto tornare in mente il mondiale del 2006 giocato proprio in Germania. Con il 2 a 1i diavoli rossi, ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - infoitinterno : Italia Spagna è la prima semifinale di Euro 2020: sfida a Wembley - anadoluagency : RT @anadoluimages: Italian fans watch the UEFA EURO 2020 quarter-final against Belgium on a giant screen at Piazza del Popolo in Rome, Ital… -