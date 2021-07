Euro 2020, la Danimarca vola in semifinale: 2-1 la Repubblica Ceca. I danesi sognano l’impresa come nel ’92 (Di sabato 3 luglio 2021) La Danimarca non si ferma e accede alla semifinale di Euro 2020 nel segno del trofeo continentale conquistato nel 1992 nell’edizione in Svezia. Battuti gli avversari della Repubblica Ceca grazie a un 2 a 1 che fa proseguire il sogno scandinavo nonostante l’assenza di Christian Eriksen. Proprio al fantastista è dedicata una maxi riproduzione della sua maglia col numero 10, esposta in mezzo al rettangolo da gioco prima del fischio di inizio allo stadio Olimpico di Baku. La selezione danese passa subito in vantaggio al 5° grazie a una rete del centrocampista del Borussia Dortmund Thomas ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Lanon si ferma e accede alladinel segno del trofeo continentale conquistato nel 1992 nell’edizione in Svezia. Battuti gli avversari dellagrazie a un 2 a 1 che fa proseguire il sogno scandinavo nonostante l’assenza di Christian Eriksen. Proprio al fantastista è dedicata una maxi riproduzione della sua maglia col numero 10, esposta in mezzo al rettangolo da gioco prima del fischio di inizio allo stadio Olimpico di Baku. La selezione danese passa subito in vantaggio al 5° grazie a una rete del centrocampista del Borussia Dortmund Thomas ...

