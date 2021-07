Euro 2020 | Italia rientrata a Firenze | c' è la Spagna nel mirino Esami per Spinazzola

(Di sabato 3 luglio 2021) L'adrenalina è ancora addosso. Difficile mandarla via dopo una notte così. L'è in semifinale aglipei . Un risultato tanto meritato quanto sudato in campo contro un Belgio a lunghi tratti ...

Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - fedesa28 : RT @DiMarzio: #EURO2020 , #ITA | Leonardo #Spinazzola lascia il ritiro azzurro, rienterà a #Roma per gli accertamenti - Fantacalciok : Euro 2020, Italia-Spagna: statistiche e precedenti del match -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

La Nazionale mai aveva raggiunto così tanti spettatori da quando è iniziato Uefa. Su Rai1 la partita è stata seguita da 15 milioni e 483 mila spettatori, per uno share che si è attestato ...Lo Stadio Olimpico sorvegliato speciale oggi per la partita degli Europei tra Ucraina e Inghilterra . È massima l'attenzione, alla luce dell'allarme per la variante Delta che continua a far registrare ...Italia, Ciro Immobile, nonostante la vittoria azzurra, ha vissuto una serata negativa: bocciato dai giornali. E il video fa infuriare tutti ...Mai così tanti telespettatori da quando è iniziato l’Europeo. Erano sintonizzati con Monaco di Baviera quasi 3 italiani su 4: sommando i dati di Rai e Sky, lo share ha raggiunto il 73,4%: Italia-Belgi ...