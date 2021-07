Euro 2020 | Italia | Lorenzo Insigne si prende la nazione Il tiro a giro per rispondere alla critiche – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 3 luglio 2021)ha segnato col suo proverbiale. Quasi come a volerai fiumi di retorica e di meme sul suo proverbiale. Per lui e per noi e per tutti è stato un gol perfetto. C’è poco da dire o da fare o da aggiungere, se non mostrarlo. Lodare la partenza ad alta velocità, la conduzione sicura col destro, il dribbling secco su Tielemans e poi la conclusione forte e precisa e arcuata di un effetto provato e riprovato eppure imprendibile, quando viene fuori bene, anche per un portiere eccezionale come Courtois.SI ...