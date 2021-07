Euro 2020 | Italia in semifinale | battuto 2 - 1 il Belgio | reti di Barella ed Insigne | tegola Spinazzola

(Di sabato 3 luglio 2021) L'batte 2 - 1 ila Monaco e si qualifica per le semifinali di. Affronterà la Spagna martedì prossimo a Londra. Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, ma la rete è ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - Irwanrama_ : @realmeindonesia @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 Favorit di Euro 2020 ITALIA @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 #realmeSmartTV 16 - lagoleada_it : #EURO2020 quarti di finale, oggi #RepubblicaCecaDanimarca e #UcrainaInghilterra: il programma completo ?? #CZEDEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Sospetta rottura del tendine di Achille per Leonardo Spinazzola, il terzino sinistro azzurro che nelle fasi finali dell'incontro dei quarti di finale dicontro il Belgio si è accasciato ed è stato portato fuori dal campo in lacrime. Secondo i medici ci sono stati 'segni clinici di una lesione al tendine d'Achille sinistro'. Il difensore ...Italia Tutte le notizie sulla squadraOltretutto, una spiaggia italiana è molto meno rischiosa di uno stadio gremito di tifosi, che poi affollano le metropolitane e i locali“ Tornando agli Europei, l’opinione pubblica britannica, dai gior ...Si aprono i quarti di finale di Euro 2020 con la sfida tra la sorprendente Svizzera di Petkovic e la Spagna di Luis Enrique. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRI ...