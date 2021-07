Euro 2020, Italia-Belgio 2-1: Insigne porta la Nazionale in semifinale (Di sabato 3 luglio 2021) Il capitano del Napoli protagonista assoluto contro il Belgio nella gara dei quarti di finale di Euro 2020: adesso la sfida alla Spagna. L’Italia è in semifinale a Euro 2020, per la quinta volta nella sua storia. Una partita infinita in cui piazzano le zampate decisive Barella prima e Insigne poi. Il rigore di Lukaku Leggi su 2anews (Di sabato 3 luglio 2021) Il capitano del Napoli protagonista assoluto contro ilnella gara dei quarti di finale di: adesso la sfida alla Spagna. L’è in, per la quinta volta nella sua storia. Una partita infinita in cui piazzano le zampate decisive Barella prima epoi. Il rigore di Lukaku

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - repubblica : Euro 2020, contro gli azzurri in ginocchio spunta il murale di Casapound stile 'ventennio' - CorSport : #Shearer, che attacco a #Immobile: 'Patetico e imbarazzante!' ?? - mid_day : #MiddaySports #EURO2020: #NicoloBarella, #LorenzoInsigne fire Italy into semifinals -