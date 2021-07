Euro 2020 | Inghilterra in semifinale | 4-0 all’Ucraina

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) – L’travolge l’Ucraina 4-0 nei quarti di finale die vola in: il 7 luglio, a Wembley, affronterà la Danimarca. La Nazionale dei Tre Leoni, che non ha ancora incassato un gol nel torneo, dà spettacolo all’Olimpico di Roma in un match senza storia. Dal primo all’ultimo minuto, la sfida è un monologo inglese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.