Euro 2020 | Danimarca storica | semifinale dopo 29 anni | Repubblica Ceca sconfitta 2-1

(Di sabato 3 luglio 2021) Lasupera laper 2-1 nel match valido per i quarti di finale di. Ad aprire subito le danze al 5? è Malcolm Delaney: il centrocampista colpisce di testa indisturbato sul corner battuto da Styger Larsen, il pallone trafigge Vaclík sulla sinistra a fil di palo. I cechi storditi dal gol subito è al 13? rischiano addirittura di subire il 2-0: Hojbjerg inventa un lancio di 70 metri imbeccando Damsgaard, il quale non riesce a beffare l’estremo difensore avversario con uno scavetto da posizione laterale. GLI HIGHLIGHTS DI...

EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Alea88 : RT @nicmad84: Dopo la vergognosa scenata al gol di Barella, ripresa dalle tv di tutto il mondo come esempio di italianità furbetta e disone… - WestHamThai : RT @EURO2020: ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 2016 - Group… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Una autentica sciagura per l'esterno azzurro, due volte man of the match contro Turchia e Austria , nonché il migliore nel suo ruolo a. Anche contro i Diavoli Rossi è stato tra i più ...... cui erano stati versati 575miladella Santa Sede . Il particolare emerge nel decreto che ... "è particolarmente significativo se si considera che all'epoca, fine mese di aprile, Angelo Becciu,...E' la Danimarca la terza semifinalista degli Europei di calcio: la squadra scandinava ha superato a Baku per 2 a 1 la Repubblica Ceca. La Danimarca affronterà il 7 luglio la vincente di ...Per Spinazzola diagnosi confermata: rottura sottocutanea del tendine d'Achille, Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni, ...