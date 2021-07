Euro 2020 | che canzone cantano gli Azzurri? VIDEO

(Di sabato 3 luglio 2021) Dopo la vittoria dell’Italia sul Belgio ad, i festeggiamenti deglinon sono terminati in campo. La nazionale italiana, infatti, ha continuato a cantare e gioire in aereo, cantando e saltando., Italia (Getty Images)Dopo un girone perfetto e la prestazione convincente agli ottavi di finale dicontro l’Austria, la vittoria della nazionale italiana contro il Belgio non era di certo scontata. Le “furie rosse” sono da diversi mesi primi nel Ranking mondiale dell’UEFA, segno di quanto fosse la squadra da battere nella competizione ...

Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - romi_andrio : RT @tvsvizzera: I media, anche esteri, rendono omaggio alla #Nazionale elvetica sconfitta solo ai rigori (e con alcune recriminazioni) dall… - junews24com : Bonucci si gode la semifinale: «Piedi per terra e un gruppo di amici» - -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Il Fatto Quotidiano

Seconda giornata di quarti di finale ad, che verrà apera dall'incontro alle ore 18.00 tra Repubblica Ceca e Danimarca . I cechi, dopo essere giunti agli ottavi come una delle migliori terze del torneo, hanno compiuto la ...Processati 228.127 tamponi. Giù ricoveri ordinari ( - 75) e terapie intensive ( - 9). In Italia variante Delta al 22,7%, preoccupa Ucraina - Inghilterra diche si gioca all'Olimpico di Roma: rafforzati i controlli nella Capitale. Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di ...Queste le scelte dei due CT Silhavy e Hjulmand in vista del match in programma alle 18 allo stadio di San Pietroburgo. Chi vince gioca martedì a Wembley Già in semifinale Spagna e Italia, che hanno el ...Di seguito le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Danimarca, match valevole per i quarti di finale di Euro 2020, in programma alle ore 18:00. REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; ...