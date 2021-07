Etiopia: Onu, nel Tigrè 400mila oltre soglia carestia (Di sabato 3 luglio 2021) oltre 400mila persone hanno "varcato la soglia della carestia" nel Tigrè dopo otto mesi di guerra: lo ha detto il sottosegretario generale ad interim per gli Affari umanitari e coordinatore dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021)persone hanno "varcato ladella" neldopo otto mesi di guerra: lo ha detto il sottosegretario generale ad interim per gli Affari umanitari e coordinatore dei ...

