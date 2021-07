ESCLUSIVA - Il Napoli ha fatto l’offerta per Emerson Palmieri: le cifre (Di sabato 3 luglio 2021) Emerson Palmieri Napoli - Il Napoli, a causa dei problemi fisici di Ghoulam e il probabile addio di Mario Rui, è alla ricerca di un terzino sinistro che possa giocare da titolare. Il nome più in voga è quello di Emerson Palmieri, che attualmente al Chelsea non trova grande spazio. l’offerta del Napoli Il presidente De Laurentiis vorrebbe approfittare della sua situazione per convincerlo ad approdare in terra azzurra: infatti, secondo quanto appreso da fonti vicine alla nostra redazione, il Napoli ha offerto al club inglese 15 ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021)- Il, a causa dei problemi fisici di Ghoulam e il probabile addio di Mario Rui, è alla ricerca di un terzino sinistro che possa giocare da titolare. Il nome più in voga è quello di, che attualmente al Chelsea non trova grande spazio.delIl presidente De Laurentiis vorrebbe approfittare della sua situazione per convincerlo ad approdare in terra azzurra: infatti, secondo quanto appreso da fonti vicine alla nostra redazione, ilha offerto al club inglese 15 ...

